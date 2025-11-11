Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подготовило поправки в правила оказания услуг связи, которые обязывают операторов отслеживать и блокировать мошеннические звонки и сообщения, передает BAQ.KZ. Согласно документу, справочные службы операторов смогут принимать обращения о подозрительных СМС и звонках. На их основании номера будут проверять на признаки мошенничества.

Если подозрения подтвердятся, обслуживание номера приостановят, а данные абонента передадут в антифрод-центр Национального банка. Проверку обязаны провести в течение двух рабочих дней. Поправки также ограничивают количество SIM-карт, оформленных на одно физлицо, — не более десяти.

При необходимости оформить больше абоненту придётся указать цель использования и перечень устройств. Ранее в Казахстане утвердили правила регистрации и применения GSM-шлюзов, использовать которые смогут только лицензированные операторы связи.