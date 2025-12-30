Приказом исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан установлена региональная квота приёма кандасов и переселенцев на 2026 год в количестве 8 278 человек, передает BAQ.KZ.

Документ направлен на оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых Правительством страны.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, квота для кандасов в 2026 году распределена между несколькими областями. В Павлодарской области предусмотрен приём 977 человек, в Акмолинской области — 285, в области Абай — 264, в Восточно-Казахстанской области — 200, в Северо-Казахстанской области — 200, в Костанайской области — 200, в Атырауской области — 125 и в Западно-Казахстанской области — 30 человек.

Региональная квота для переселенцев также определена с учётом потребностей регионов. Наибольшее количество переселенцев планируется принять в Северо-Казахстанской области — 2 820 человек. В Павлодарской области предусмотрено расселение 1 655 человек, в Восточно-Казахстанской области — 600, в Костанайской области — 485, в области Абай — 275, в области Ұлытау — 125 и в Карагандинской области — 37 человек.

Лицам, включённым в региональную квоту, будут предоставлены меры государственной поддержки. В их числе единовременные субсидии на переезд в размере 70 месячных расчётных показателей каждому члену семьи, ежемесячные выплаты на покрытие расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг в размере от 15 до 30 МРП на семью, а также субсидии для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП.

Кроме того, кандасам и переселенцам предусмотрено направление на краткосрочное профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы, а также выдача сертификатов экономической мобильности для приобретения жилья. Реализация этих мер направлена на повышение мобильности рабочей силы и устойчивое социально-экономическое развитие регионов.