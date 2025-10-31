В Казахстане оштрафовали мигрантов на рекордные 4,7 млрд тенге
За девять месяцев 2025 года в Казахстане за нарушение миграционного законодательства наложено штрафов на сумму 4,7 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.
По его словам, за этот период полицейские привлекли к административной ответственности более 306 тысяч иностранных граждан, из которых 70 тысяч нарушили миграционное законодательство.
— Из них 14 тысяч иностранцев были выдворены из страны, а еще 16 тысячам сокращены сроки пребывания. Кроме того, 3 400 человек лишились документов на постоянное проживание, — отметил Аталыков.
Он уточнил, что в 2025 году число иностранных граждан, прибывших в Казахстан, превысило 12 миллионов человек. Большинство из них — граждане Узбекистана, России, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Основной поток приезжих приходится на туристические и транзитные поездки.
В настоящее время в Казахстане постоянно проживают около 223 тысяч иностранных граждан.
"МВД последовательно усиливает миграционный контроль, в том числе через цифровизацию и межведомственное взаимодействие. Цель — повысить прозрачность и снизить количество нарушений со стороны иностранных граждан", — подчеркнул Аслан Аталыков.
