Казахстан договорился об открытии филиала американского Kent State University. В университете будут готовить пилотов, авиационных инженеров и авиадиспетчеров для Казахстана и стран Центральной Азии.

Перспективы сотрудничества обсудили заместитель премьер-министра — министр транспорта Асел Жанасова и делегация Kent State University во главе с исполнительным вице-президентом и проректором Мелоди Танкерсли.

Kent State University специализируется в том числе на авиационном образовании. У него есть собственный аэропорт и учебный авиапарк, а авиационные программы имеют международную аккредитацию.

Предполагается, что филиал станет региональной образовательной площадкой для подготовки кадров авиационной отрасли. Стороны договорились продолжить проработку проекта на экспертном уровне.