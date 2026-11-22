В Казахстане откроют филиал американского университета для подготовки пилотов
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Казахстан договорился об открытии филиала американского Kent State University. В университете будут готовить пилотов, авиационных инженеров и авиадиспетчеров для Казахстана и стран Центральной Азии.
Перспективы сотрудничества обсудили заместитель премьер-министра — министр транспорта Асел Жанасова и делегация Kent State University во главе с исполнительным вице-президентом и проректором Мелоди Танкерсли.
Kent State University специализируется в том числе на авиационном образовании. У него есть собственный аэропорт и учебный авиапарк, а авиационные программы имеют международную аккредитацию.
Предполагается, что филиал станет региональной образовательной площадкой для подготовки кадров авиационной отрасли. Стороны договорились продолжить проработку проекта на экспертном уровне.
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