Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О профилактике правонарушений", предусматривающий масштабные изменения в сфере защиты прав детей. Документ направлен на своевременную профилактику правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних, формирование инфраструктуры экстренной помощи, открытие региональных управлений по защите прав детей, а также усиление персональной ответственности должностных лиц за нарушения законодательства в этой области.

Все ключевые нормы закона были выработаны совместно с Уполномоченным по правам ребенка в РК и депутатским корпусом, передает BAQ.KZ.

Такой подход позволил учесть практический опыт и обеспечить комплексное регулирование вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Одним из важных нововведений станет открытие по всей стране кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия. В этих пространствах несовершеннолетним будет предоставляться комплексная поддержка по принципу "одного окна".

В дружественных к ребенку условиях предусмотрено оказание первичной психологической помощи, проведение судебно-медицинской экспертизы и опроса в присутствии профильных специалистов. Это позволит избежать повторной травматизации детей и исключить необходимость их обращения в несколько различных организаций.

В организациях образования вводится институт педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания. Мера ориентирована на раннюю профилактику правонарушений и оперативное оказание помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Закон также закрепляет создание региональных управлений по защите прав детей, которые обеспечат формирование единой вертикали защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Новые структуры будут отвечать за координацию, профилактику, оперативную защиту и поддержку детей из группы риска.

Для практической реализации предусмотренных норм планируется утверждение соответствующих подзаконных правил, которые определят порядок работы новых механизмов и институтов.