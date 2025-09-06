В Казахстане введены в эксплуатацию 11 новых школ на более чем 8 тысяч ученических мест. Их строительство профинансировано за счёт Фонда поддержки инфраструктуры образования, передаёт BAQ.KZ.

Фонд был создан в 2023 году по поручению Главы государства и формируется за счёт средств, изъятых у коррупционеров. Его главная задача — ликвидация трёхсменного обучения, устранение аварийных зданий и дефицита ученических мест. Для этого финансируется строительство и реконструкция школ, а также возведение дополнительных пристроек.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК, на сегодняшний день за счёт Фонда профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч мест. Из них уже открыты 74 школы на 83 тысячи учеников, включая 11, введённых в эксплуатацию накануне нового учебного года.

В целом, к 1 сентября по всей стране двери распахнули 83 новые школы на 111 тысяч ученических мест:

57 школ построены в рамках национального проекта "Келешек мектептері";

11 — при поддержке Фонда;

15 — за счёт привлечения инвестиций.

До конца года планируется завершить строительство ещё 111 школ, которые обеспечат порядка 140 тысяч ученических мест.