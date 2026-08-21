В Казахстане открыли еще 327 тыс. кв. км для геологоразведки

В Казахстане расширили территории, доступные для геологоразведки и добычи твердых полезных ископаемых. Изменения внесены в Программу управления государственным фондом недр.

Дополнительно для геологоразведки открыто 327 тыс. кв. км. Теперь общая площадь территорий, где могут проводиться такие работы, достигла 1,7 млн кв. км.

Еще 103,6 тыс. кв. км определены для геологической съемки масштаба 1:50 000. Она должна помочь детальнее изучить перспективные территории и выявить новые месторождения.

Новые участки выставят на аукцион

Программа предусматривает и новые территории для предоставления права недропользования через аукцион.

В перечень включили 26 участков для разведки твердых полезных ископаемых, определенных по итогам государственного геологического изучения. Кроме того, добавлены территории общей площадью 14,6 тыс. кв. км, где ранее были прекращены контракты на недропользование.

Расширяется и перечень участков для добычи. Через аукцион планируется предоставить 34 участка для добычи твердых полезных ископаемых и 269 участков для добычи общераспространенных полезных ископаемых.

С учетом ранее включенных территорий общее количество добычных участков достигло 119 по твердым полезным ископаемым и около 1,6 тысячи по общераспространенным.

Часть территорий закрепили за нацкомпаниями

Отдельные участки предусмотрены для национальных компаний. Им выделено в общей сложности 800 кв. км для разведки твердых полезных ископаемых и три участка для добычи.

Таким образом, изменения расширяют перечень территорий, которые могут быть предоставлены инвесторам для геологоразведки и дальнейшей добычи.

Прием заявок на разведку новых участков уже открыт и продлится до 11 сентября 2026 года.