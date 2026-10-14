В Казахстане открыли пять центров помощи бизнесу в трудной ситуации

В Казахстане начали работу пять пилотных центров поддержки предпринимателей, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов, передает BAQ.KZ.

По его словам, в центрах работают кризисные менеджеры. Они помогают предпринимателям, которые испытывают сложности с погашением кредитов, сбытом продукции и другими вопросами ведения бизнеса.

«У нас открыты пока пять пилотных центров. В дальнейшем мы откроем их по всему Казахстану, чтобы помогать бизнесменам в трудной ситуации», - сообщил Жумангарин на брифинге в Курултае.

Министр отметил, что в стране выстроена многоуровневая система поддержки бизнеса. В частности, через фонд «Даму» реализуется программа «Өрлеу» для проектов стоимостью до 7 млрд теңге. Средняя ставка по ней, по словам Жумангарина, составляет 12,6%.

Кроме того, гарантийный фонд позволяет гарантировать до 85% суммы кредита, помогая предпринимателям решить проблему недостаточного залогового обеспечения. По кредитам до 200 млн теңге сохранено субсидирование процентной ставки.

Для малого и микробизнеса, в том числе в сельской местности, действует программа «Іскер аймақ». Для работы с сельскими предпринимателями созданы мобильные центры поддержки.