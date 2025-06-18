В Казахстане отложили снижение максимальной ставки по ипотеке
ГЭСВ 25% по ипотеке сохранится ещё на несколько месяцев.
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На сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликован проект постановления, согласно которому введение новой предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам откладывается до 1 ноября 2025 года, передаёт BAQ.KZ.
Изначально снижение максимальной ГЭСВ с 25% до 20% должно было вступить в силу 16 июня. Однако теперь, согласно проекту, действующий порог в 25% сохранится еще на несколько месяцев.
Как указано в пояснительной записке, отсрочка необходима банкам для технической и юридической подготовки:
"Финансовые организации должны успеть адаптировать внутренние процессы, пересмотреть условия по уже выданным ипотекам, а также настроить программное обеспечение для новых требований".
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