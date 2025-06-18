На сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликован проект постановления, согласно которому введение новой предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам откладывается до 1 ноября 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Изначально снижение максимальной ГЭСВ с 25% до 20% должно было вступить в силу 16 июня. Однако теперь, согласно проекту, действующий порог в 25% сохранится еще на несколько месяцев.

Как указано в пояснительной записке, отсрочка необходима банкам для технической и юридической подготовки: