  • 18 Июня, 04:32
  • BAIGENEWS

В Казахстане отложили снижение максимальной ставки по ипотеке

ГЭСВ 25% по ипотеке сохранится ещё на несколько месяцев.

Сегодня, 03:28
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 03:28
Сегодня, 03:28
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Фото: Unsplash

На сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликован проект постановления, согласно которому введение новой предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам откладывается до 1 ноября 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Изначально снижение максимальной ГЭСВ с 25% до 20% должно было вступить в силу 16 июня. Однако теперь, согласно проекту, действующий порог в 25% сохранится еще на несколько месяцев.

Как указано в пояснительной записке, отсрочка необходима банкам для технической и юридической подготовки:

"Финансовые организации должны успеть адаптировать внутренние процессы, пересмотреть условия по уже выданным ипотекам, а также настроить программное обеспечение для новых требований".

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