В Казахстане отмечается День металлурга
Металлургия – основа промышленной мощи страны.
Сегодня, 11:24
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Сегодня, 11:24Сегодня, 11:24
102Фото: Pixabay.com
Казахстанские металлурги отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье июля, передает BAQ.KZ.
Металлурги обеспечивают сырьем и материалами ключевые отрасли: строительство и машиностроение, нефтегазовый сектор и энергетику.
Одной из приоритетных отраслей народного хозяйства Казахстана является металлургическая промышленность. Страна значится в числе мировых лидеров по металлургии. Казахстанские заводы обеспечивают металлургической продукцией как внутренний рынок, так и внешний – поставляют разные металлы в другие государства.
Эта профессия требует глубоких знаний, высокой ответственности и внимательности, постоянного освоения новых технологий.
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