Казахстанские металлурги отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье июля, передает BAQ.KZ.

Металлурги обеспечивают сырьем и материалами ключевые отрасли: строительство и машиностроение, нефтегазовый сектор и энергетику.

Одной из приоритетных отраслей народного хозяйства Казахстана является металлургическая промышленность. Страна значится в числе мировых лидеров по металлургии. Казахстанские заводы обеспечивают металлургической продукцией как внутренний рынок, так и внешний – поставляют разные металлы в другие государства.

Эта профессия требует глубоких знаний, высокой ответственности и внимательности, постоянного освоения новых технологий.