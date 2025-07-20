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В Казахстане отмечается День металлурга

Металлургия – основа промышленной мощи страны.

Сегодня, 11:24
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 11:24
Сегодня, 11:24
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Фото: Pixabay.com

Казахстанские металлурги отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье июля, передает BAQ.KZ.

Металлурги обеспечивают сырьем и материалами ключевые отрасли: строительство и машиностроение, нефтегазовый сектор и энергетику.

Одной из приоритетных отраслей народного хозяйства Казахстана является металлургическая промышленность. Страна значится в числе мировых лидеров по металлургии. Казахстанские заводы обеспечивают металлургической продукцией как внутренний рынок, так и внешний – поставляют разные металлы в другие государства.

Эта профессия требует глубоких знаний, высокой ответственности и внимательности, постоянного освоения новых технологий.

 

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