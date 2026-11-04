В Казахстане отозвали лицензии у 78 медорганизаций

Стоматологические клиники и другие медицинские организации лишились права оказывать услуги после выявленных нарушений законодательства. Всего за девять месяцев 2026 года в Казахстане отозвали лицензии у 78 медучреждений.

Как сообщили в Комитете медицинского контроля Министерства здравоохранения РК, процедуры лишения лицензий инициировали территориальные департаменты в судебном порядке по итогам контрольных проверок.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности пациентов, соблюдение лицензионных требований и повышение ответственности поставщиков медицинских услуг.

В ведомстве подчёркивают: право оказывать медицинскую помощь предполагает безусловное соблюдение законодательства и стандартов безопасности.