В Казахстане отозвали лицензии у 78 медорганизаций

4 Ноября 2026, 13:51
АВТОР
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BAQ.KZ 4 Ноября 2026, 13:51
4 Ноября 2026, 13:51
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Фото: BAQ.KZ

Стоматологические клиники и другие медицинские организации лишились права оказывать услуги после выявленных нарушений законодательства. Всего за девять месяцев 2026 года в Казахстане отозвали лицензии у 78 медучреждений.

Как сообщили в Комитете медицинского контроля Министерства здравоохранения РК, процедуры лишения лицензий инициировали территориальные департаменты в судебном порядке по итогам контрольных проверок.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности пациентов, соблюдение лицензионных требований и повышение ответственности поставщиков медицинских услуг.

В ведомстве подчёркивают: право оказывать медицинскую помощь предполагает безусловное соблюдение законодательства и стандартов безопасности.

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