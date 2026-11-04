В Казахстане отозвали лицензии у 78 медорганизаций
4 Ноября 2026, 13:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 Ноября 2026, 13:514 Ноября 2026, 13:51
153Фото: BAQ.KZ
Стоматологические клиники и другие медицинские организации лишились права оказывать услуги после выявленных нарушений законодательства. Всего за девять месяцев 2026 года в Казахстане отозвали лицензии у 78 медучреждений.
Как сообщили в Комитете медицинского контроля Министерства здравоохранения РК, процедуры лишения лицензий инициировали территориальные департаменты в судебном порядке по итогам контрольных проверок.
Принятые меры направлены на обеспечение безопасности пациентов, соблюдение лицензионных требований и повышение ответственности поставщиков медицинских услуг.
В ведомстве подчёркивают: право оказывать медицинскую помощь предполагает безусловное соблюдение законодательства и стандартов безопасности.
Самое читаемое
- Новую школу на 120 ученических мест открыли в Кокшетау
- Двухэтажное кафе загорелось в Астане
- Города будущего: как Астана, Алматы и Шымкент готовятся к внедрению цифровых двойников
- США нанесли удары по Ирану в Ормузском проливе на фоне переговоров о прекращении войны
- Лишние 1,5 млрд тенге перечислили подрядчикам в Таразе