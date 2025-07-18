В столице Казахстана на базе войсковой части 68665 проходит учебно-методический сбор инструкторов Сухопутных войск, посвящённый стрельбе из гладкоствольного оружия по летающим мишеням, передает BAQ.KZ. Но это не просто тренировка меткости — речь идёт о противодействии одной из самых актуальных угроз современности: низколетящим беспилотникам.

Под общим руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майора Мереке Кучекбаева, участники осваивают практические действия по обнаружению, сопровождению и физическому уничтожению дронов. Особенность подготовки — работа как в составе расчетов, так и в одиночку, что особенно важно при внезапных атаках.

Как отметил начальник сбора подполковник Сергей Батурин, гладкоствольное оружие, несмотря на свою простоту, становится весьма эффективным в борьбе с дронами на конечном участке их траектории — когда счет идёт на секунды.

В ходе занятий инструкторы отрабатывают алгоритмы действий, вырабатывают методику обучения бойцов и оттачивают навыки, критически важные в условиях современной войны. Цель — создать профессиональное ядро, способное подготовить солдат к новым угрозам на поле боя.