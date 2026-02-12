В Казахстане оцифровано 97,5% геологических материалов
Полное завершение работ по переводу геологической информации в цифровой формат планируется до конца 2026 года, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК, в Казахстане продолжается реализация национальной программы по ускоренной оцифровке и систематизации геологической информации в рамках поручения Главы государства. Проект направлен на повышение изученности территории страны, инвестиционной привлекательности и обеспечение открытого доступа к данным о недрах.
"На сегодняшний день оцифровано почти 4,7 млн единиц первичной геологической информации — это 97,5% от общего объема. В том числе за 2023–2024 годы в цифровой формат переведено 2 728 620 единиц, за 2025 год — 1 969 216 единиц", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, структурированы 66 180 вторичных геологических отчетов. Доступ к их первым томам открыт на Едином портале недропользования (ЕПН), что позволяет пользователям бесплатно и онлайн знакомиться с материалами без посещения геологических фондов.
Общий объем приоритетной первичной геологической информации, хранящейся в фондах, составляет около 5 млн единиц. Материалы представлены на бумажных носителях, в виде графических приложений, магнитных лент и картриджей.
Полный цикл оцифровки архивных материалов планируется завершить до конца 2026 года, обеспечив 100-процентный охват геологической информации.
