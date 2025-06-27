Минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане может быть повышена с 1 января 2026 года, передает BAQ.KZ. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах совместного заседания палат парламент.

По словам министра, уже в 2024 году Минтруд впервые утвердил методологию расчёта МЗП, основанную на трёх ключевых параметрах: производительности труда, медианной заработной плате на рынке и уровне инфляции. Этот подход должен обеспечить более справедливый и экономически обоснованный размер минимальной зарплаты в стране.

"Сейчас несколько научных институтов проводят комплексные исследования по регионам и отраслям, чтобы определить точные показатели производительности труда и медианной зарплаты. Именно на основе этих данных будет рассчитан новый уровень МЗП", - пояснила Светлана Жакупова.

Отвечая на вопрос журналистов о предполагаемой сумме повышения, министр отметила, что конкретные цифры станут известны только после завершения всех исследований. Однако, как заверила Жакупова, новая минимальная зарплата будет утверждена до конца текущего года, чтобы уже с 1 января 2026 года она вступила в силу.