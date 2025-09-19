В ближайшие трое суток погоду большей части Казахстана будут определять атмосферные фронты, передает BAQ.KZ.

Они принесут осадки в виде дождей и гроз, усиление ветра, а в отдельных районах возможны град и шквалы. Особое внимание стоит уделить горным районам юго-востока страны — там в ночь на 20 сентября прогнозируются осадки в виде дождя со снегом.

В ночные и утренние часы по всей территории Казахстана ожидаются туманы, которые могут осложнить видимость на дорогах и вызвать неудобства для водителей.

Температурный режим сохранит стабильность — резких скачков и изменений не предвидится. Однако в северной половине республики в ночные часы возможны заморозки от 1 до 3 градусов ниже нуля, что требует осторожности жителям региона.

Метеорологи рекомендуют быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании поездок и повседневных дел.