В Казахстане ожидаются дожди, грозы и туманы
Местами возможен град и шквал
В ближайшие трое суток погоду большей части Казахстана будут определять атмосферные фронты, передает BAQ.KZ.
Они принесут осадки в виде дождей и гроз, усиление ветра, а в отдельных районах возможны град и шквалы. Особое внимание стоит уделить горным районам юго-востока страны — там в ночь на 20 сентября прогнозируются осадки в виде дождя со снегом.
В ночные и утренние часы по всей территории Казахстана ожидаются туманы, которые могут осложнить видимость на дорогах и вызвать неудобства для водителей.
Температурный режим сохранит стабильность — резких скачков и изменений не предвидится. Однако в северной половине республики в ночные часы возможны заморозки от 1 до 3 градусов ниже нуля, что требует осторожности жителям региона.
Метеорологи рекомендуют быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании поездок и повседневных дел.
