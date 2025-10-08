Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 октября 2025 года внесены изменения в порядок применения принудительной меры медицинского характера. Теперь лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическая кастрация будет применяться за шесть месяцев до освобождения, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, принудительная мера применяется к лицам старше 18 лет на основании решения суда, вступившего в силу. Исполнение происходит по месту отбывания лишения свободы или в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь, для осужденных к иным видам наказаний.

Администрация учреждения обязана не позднее чем за 12 месяцев до окончания срока наказания направить материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы, чтобы определить наличие психических отклонений или склонностей к сексуальному насилию. Эти положения не распространяются на лиц, в отношении которых принудительные меры назначены по выявленным психическим расстройствам, не исключающим вменяемости.

Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования.