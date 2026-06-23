В Казахстане намерены кардинально изменить подход к работе специальных экономических зон (СЭЗ). Управляющие компании получат больше полномочий, однако вместе с ними возрастёт и ответственность за результаты работы. Об этом в подкасте Trend Talk сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

По словам министра, действующая модель работы СЭЗ не всегда показывает ожидаемую эффективность, поэтому по поручению Главы государства была разработана новая концепция развития.

"Президент отметил неэффективную работу наших СЭЗ. Действительно, работа специальных экономических зон на сегодняшний момент вызывает много вопросов. И не зря президент в Послании озвучил эту критику", – заявил Нагаспаев.

Он подчеркнул, что теперь СЭЗ будут рассматриваться не просто как территории с налоговыми льготами, а как площадки для создания высокотехнологичных и экспортно ориентированных производств.

"СЭЗ прежде всего должны показывать свою эффективность в виде создания новых высокотехнологических производств, эффективных производств, которые направлены на экспорт продукции", – отметил министр.

В настоящее время в Казахстане функционируют 18 специальных экономических зон, на территории которых реализуется порядка 550 проектов.

Согласно новой концепции, инвесторы смогут получать услуги по принципу «одного окна», а управляющие компании будут сопровождать проекты на всех этапах.

"Мы отдаём много полномочий управляющим компаниям, но и требовать от них теперь будем больше. Управляющая компания будет сама определять, какое предприятие должно находиться в зоне СЭЗ, какая продукция должна выпускаться и сколько рабочих мест предприятие может создать", – пояснил глава ведомства.

По его словам, основными показателями эффективности работы СЭЗ станут создание высокотехнологичных экспортно ориентированных производств и новых рабочих мест.

"Я считаю, что два важных KPI – это создание новых высокотехнологичных производств и создание рабочих мест", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустит производство галлия, рения и сульфата марганца. Одним из ключевых проектов станет производство галлия в Павлодарской области. Планируется, что предприятие будет выпускать около 15 тонн продукции ежегодно.

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