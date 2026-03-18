В ходе пленарного заседания Мажилис Парламента Республики Казахстан депутат Гульдар Нурумова подняла вопрос о привлечении молодежи на государственную службу. Ответ на него дал председатель Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Нурумова отметила, что вопрос привлечения молодых специалистов в систему государственной службы остается актуальным.

«Это очень актуальный вопрос, потому что сегодня доля молодежи среди государственных служащих составляет всего около 17%. В этой связи у меня вопрос: как будет осуществляться прием на обучение для поступления на государственную службу? Куда молодежи нужно обращаться? Будут ли выделяться образовательные гранты и стипендии?» — спросила депутат.

В ответ Дархан Жазыкбаев сообщил, что на сегодняшний день на государственной службе работают более 27,5 тысячи молодых людей.

«На сегодняшний день на государственной службе работают 27 554 молодых человека, это около 33% от общего числа государственных служащих», — отметил он.

По словам главы агентства, при подготовке кадров для государственной службы Казахстан планирует учитывать международный опыт.

«Мы изучаем опыт таких стран, как Сингапур и Япония, и планируем внедрить элементы этих моделей у нас», — сказал Жазыкбаев.

Он пояснил, что планируется начать подготовку будущих государственных служащих еще со школьного возраста.

«Мы хотим начинать работу с молодежью уже с 10–11 классов — объяснять, что такое государственная служба, какие возможности она дает, и готовить будущих специалистов», — сообщил глава агентства.

Также рассматривается возможность обучения студентов по государственным грантам по специальностям, необходимым для государственной службы.