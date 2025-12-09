В Министерстве транспорта Казахстана состоялся семинар с участием представителей Азиатского банка развития, где стороны обсудили внедрение новейших технологий в дорожную отрасль, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основное внимание на встрече было уделено применению беспилотных дронов при проектировании, мониторинге и строительстве автодорог — направлению, которое стремительно развивается во всём мире и открывает новые возможности для отрасли.

Участники семинара отметили, что современные дрон-технологии позволяют значительно повысить эффективность работ. Аэрофотосъёмка и лазерное сканирование дают возможность быстро проводить геодезические исследования, оценивать качество строительных материалов, отслеживать темпы выполнения работ и своевременно выявлять отклонения от проектной документации. Это делает процесс строительства более прозрачным и контролируемым.

Казахстанская сторона подчеркнула, что использование беспилотных систем соответствует стратегическому курсу на цифровизацию дорожной инфраструктуры и повышение безопасности на объектах. Представители Азиатского банка развития, в свою очередь, поделились успешным опытом применения подобных решений при создании крупных транспортных коридоров в других странах и выразили готовность расширять сотрудничество.

Стороны договорились продолжать обмен передовыми технологиями и рассмотреть возможность запуска совместных пилотных проектов на казахстанских автодорожных объектах. Переговоры завершились подписанием соглашения, направленного на развитие дорожной отрасли, повышение эффективности строительства и укрепление партнёрства между Казахстаном и Китаем в сфере инновационных дрон-технологий.