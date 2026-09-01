В Казахстане планируют наладить производство порошковой серы
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«Эмбамунайгаз» планирует наладить производство порошковой серы. Под этот продукт впервые в стране разрабатывают отдельный национальный стандарт, передает BAQ.KZ.
В Казахстане накоплены сотни тысяч тонн элементарной серы. Нефтегазовые предприятия ежегодно извлекают тысячи тонн при очистке кислых газов.
Действующая нормативная база регламентирует только комовую, гранулированную и жидкую серу, которую получают классическим методом Клауса.
Документ «Сера техническая газовая порошкообразная. Технические условия» разрабатывают впервые. Аналогичных нормативных документов по порошкообразной сере в стране пока нет.
Новый стандарт установит требования к продукции, которую получают методом жидкофазного окисления сероводорода с железо-хелатными каталитическими системами. На выходе образуется влажный мелкодисперсный осадок с влажностью до 30%.
В документе пропишут физико-химические показатели, правила безопасного обращения, упаковки и хранения.
Порошковую серу планируют вывести на рынок как мелиорант для сельского хозяйства. Такие вещества применяют для изменения свойств почвы и повышения ее пригодности для выращивания сельхозкультур.
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