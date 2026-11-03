В Казахстане планируют наладить выпуск почти 500 наименований лекарств

В Казахстане в рамках восьми инвестиционных проектов планируют наладить производство 494 наименований лекарств. Выпуск первых 300 из них намерены запустить в 2027–2030 годах, передает BAQ.KZ.

«В рамках проектов предусмотрено производство 494 наименований лекарственных средств и создание 1 200 рабочих мест. При этом производство первых 300 наименований лекарственных средств планируется начать в 2027–2030 годах», - сказала Альназарова.

Министерство заключило соглашения по этим проектам на общую сумму 862 млн долларов. Ожидается, что их реализация позволит создать 1 200 рабочих мест.

По итогам 2025 года объём фармацевтического рынка достиг 1 трлн 285 млрд тенге, увеличившись за два года на 31%. За тот же период отечественное производство выросло на 37%, инвестиции в отрасль — в 3,3 раза, экспорт — в 1,9 раза.

За восемь месяцев 2026 года в стране выпустили фармацевтическую продукцию на 157 млрд тенге. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными покупателями казахстанской фармпродукции остаются Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и Молдова. В 2025 году компания «Химфарм» получила европейский сертификат GMP, который позволил ей выйти на рынок ЕС. В сентябре 2026 года компания отправила в Болгарию первую партию препарата для лечения сахарного диабета.