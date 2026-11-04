В Казахстане планируют открыть 200 предприятий за 1,7 трлн теңге

До конца 2026 года в Казахстане планируют запустить около 200 новых предприятий общей стоимостью 1,7 трлн теңге. При этом государство намерено пересмотреть подход к поддержке промышленности. При выборе проектов будут учитывать спрос на продукцию, возможности действующих заводов и наличие необходимых ресурсов.

Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

Развитие перерабатывающих производств стало одной из задач, обозначенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 28 октября. Глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления несырьевого сектора экономики.

За девять месяцев 2026 года обрабатывающая промышленность выросла на 8,6%. Объем производства приблизился к 24,2 трлн теңге, а доля отрасли в валовом внутреннем продукте превысила 14%.

«Теперь наша задача – закрепить эту тенденцию. В текущем году запланирован запуск порядка 200 новых предприятий общей стоимостью около 1,7 трлн теңге. Главный ориентир отрасли – опора на собственные производственные возможности и снижение зависимости от импорта. Государственная поддержка будет предоставляться проектам, обеспечивающим максимальный положительный эффект для экономики страны», - сообщил Налибаев.

Наиболее заметный рост зафиксирован в фармацевтике, где производство увеличилось на 31%. В химической промышленности показатель вырос на 23,4%, в машиностроении на 22,8%, а в производстве продуктов питания на 13,8%.

Как будут выбирать предприятия для господдержки

Министерство промышленности и строительства утвердило методику оценки баланса производственных мощностей.

Теперь при рассмотрении новых проектов будут проверять, насколько востребована будущая продукция, загружены ли уже работающие предприятия и достаточно ли ресурсов для запуска производства.

Результаты оценки будут влиять на предоставление государственных преференций.

«Это позволит направлять средства на проекты, обеспечивающие конкретный экономический результат, и не допускать избыточного производства продукции. Кроме того, внедряется новая модель промышленных кластеров. Она направлена на развитие производственной кооперации между предприятиями при выпуске конечной продукции и объединение малого и среднего бизнеса вокруг крупных опорных предприятий», - отметил первый вице-премьер.

Предполагается, что небольшие и средние компании смогут участвовать в производственных цепочках крупных предприятий, поставляя им необходимые комплектующие, материалы и услуги.

В Правительстве рассчитывают, что такой подход поможет развивать собственное производство и постепенно сокращать зависимость страны от импортной продукции.