В Казахстане планируют изменить правила оплаты медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Проект соответствующего приказа Министерства здравоохранения вынесен на публичное обсуждение, передает BAQ.KZ.

Обсуждение продлится до 30 января.

Как сообщили в Минздраве, предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и устойчивости финансирования системы здравоохранения. В частности, ведомство предлагает обновить подходы к оплате протонной терапии — с учетом возможности стационарного наблюдения пациентов и проведения комбинированного лечения.

Также планируется пересмотр механизмов оплаты лечения инфекционных заболеваний и услуг приемных покоев медицинских организаций. Отдельный блок изменений касается подготовки посмертных доноров: финансирование этих услуг предполагается перевести на прямые договоры с Фондом социального медицинского страхования.

Проектом приказа предусмотрены доплаты за особые условия труда для работников скорой медицинской помощи, а также увеличение тарифа на коронарную артериографию, проводимую в условиях дневного стационара. Кроме того, Минздрав уточняет требования к предоставлению информации о расходах медицинских организаций и вносит редакционные изменения в договорные процедуры.

В министерстве отмечают, что нововведения должны сократить административные барьеры, снизить риски необоснованного потребления медицинской помощи и повысить эффективность финансирования лечения, в том числе по инфекционным направлениям.