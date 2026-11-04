Cотни новых пунктов убоя скота планируют построить в Казахстане

В Казахстане планируют расширить сеть пунктов убоя сельскохозяйственных животных. По данным Министерства сельского хозяйства, потребность составляет 724 объекта, из которых 93 уже введены в эксплуатацию, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Вопрос обеспечения сельских населенных пунктов необходимой инфраструктурой поднял депутат Курултая Максим Рожин.

Он поинтересовался, чем отличаются площадки для убоя скота от специализированных убойных пунктов, насколько сельские территории обеспечены такими объектами и за счет каких средств планируется их строительство.

Вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы пояснил, что убойные пункты представляют собой специализированные объекты, построенные в соответствии с установленными требованиями и оснащенные необходимым оборудованием.

«В рамках законопроекта предлагается предусмотреть переходный период продолжительностью один год. За это время действующие площадки для убоя скота планируется оснастить необходимым оборудованием и преобразовать в специализированные убойные пункты», – сообщил Ермек Кенжеханулы.

В министерстве совместно с местными акиматами также провели анализ потребности регионов в таких объектах.

«На сегодняшний день общая потребность составляет 724 убойных пункта. Из них 93 уже введены в эксплуатацию. Остальные объекты планируем полностью запустить в течение ближайших двух лет. Соответствующий план утвержден совместно с акиматами», – отметил вице-министр.

Строительство новых объектов планируется финансировать из нескольких источников.

«Предусмотрены возможности финансирования за счет бюджетных средств, а также привлечения частных предпринимателей. Кроме того, действуют программы льготного кредитования, средства которых могут направляться на строительство убойных пунктов», – пояснил Ермек Кенжеханулы.

Предусмотренные меры направлены на развитие ветеринарной инфраструктуры и обеспечение сельских населенных пунктов специализированными объектами для убоя сельскохозяйственных животных.