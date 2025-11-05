Законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс “О недрах и недропользовании” по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана" был одобрен Мажилисом в первом чтении 8 октября 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

По словам депутата Едила Жанбыршина, основная цель поправок - стимулировать геологоразведку в малоизученных регионах Казахстана и защитить интересы государства в урановой отрасли. При подготовке ко второму чтению депутаты совместно с профильными министерствами, нацкомпаниями и бизнесом обсудили ряд изменений, направленных на расширение минерально-сырьевой базы страны.

Одно из ключевых новшеств - предоставление действующим недропользователям права углублять свои участки добычи до 5000 метров без участия в аукционах. Сейчас для разведки глубоких горизонтов требуется новый конкурс, что, по словам депутата, создаёт сложности при использовании существующей инфраструктуры.

"Эта мера позволит стимулировать поиски новых месторождений, обеспечить прирост запасов и повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Государство при этом получит новую геологическую информацию", — отметил мажилисмен.

Также предлагается поддержка проектов по добыче трудноизвлекаемых углеводородов - тяжёлой и сланцевой нефти. Для таких месторождений, как Сарыбулак в Восточно-Казахстанской области и Карагансай в Кызылординской, будут разработаны усовершенствованные модельные контракты. Совокупные извлекаемые запасы этих участков оцениваются в 18,7 млн тонн.

В документе предусмотрены стимулы для внедрения технологий повышения нефтеотдачи пластов. По оценкам экспертов, применение таких методов на месторождениях "КазМунайГаза" позволит добыть дополнительно от 14 до 25 млн тонн нефти до 2050 года.

Ещё одно изменение касается газовых и газоконденсатных месторождений. Для проектов с низкой рентабельностью предлагается упростить переход к условиям модельного контракта. Например, это позволит приступить к освоению месторождения Шығыс Мұнайбай в Атырауской области, запасы которого оцениваются примерно в 14 млрд кубометров газа.

Отдельную дискуссию среди депутатов вызвало положение о государственной комиссии по запасам недр. По действующему Кодексу, с 2026 года государственный учёт запасов углеводородов должен вестись без участия комиссии, только на основании заключений независимых экспертов.

"Мы считаем, что это может привести к потере полноты и достоверности государственного учёта полезных ископаемых, принадлежащих народу Казахстана", — подчеркнул депутат.

По итогам обсуждения депутаты предложили сохранить государственный контроль и экспертизу запасов углеводородов до 2030 года. Это решение было поддержано всеми участниками заседания.

В завершение Едил Жанбыршин поблагодарил членов рабочей группы, представителей госорганов и экспертов, принимавших участие в подготовке законопроекта, и предложил направить документ в Сенат для дальнейшего рассмотрения.