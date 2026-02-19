В 2025 году в Казахстане зафиксирован резкий рост количества поддельных денежных знаков. По данным Нацбанка и банков второго уровня, за год выявлено 206 фальшивых банкнот и монет на сумму 1,12 млн тенге, что на 90,7% больше, чем в 2024 году, передает BAQ.KZ.

Чаще всего фальсифицировались купюры номиналом 5 000 тенге — 174 штуки, или 84,5% от всех выявленных подделок. На втором месте — банкноты по 10 000 тенге (22 случая, 10,7%), далее следуют купюры по 2 000 тенге (6 случаев). Также зафиксирован один случай подделки банкноты номиналом 20 000 тенге. Остальные 1,4% пришлись на монеты.

Как отмечают в Нацбанке, поддельные купюры чаще всего изготавливаются с использованием компьютерной техники и цветных принтеров на обычной бумаге. У таких банкнот:

отсутствует водяной знак,

размыты микротексты,

нет объёмного защитного элемента (патча),

защитная нить не имеет динамического эффекта.

Регулятор напоминает, что подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые можно определить визуально и на ощупь. Граждан призывают быть внимательными при расчётах наличными и в случае обнаружения сомнительных купюр незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

В Нацбанке подчеркнули, что работа по противодействию фальшивомонетничеству ведётся на постоянной основе, однако рост выявленных подделок говорит о необходимости повышенной бдительности со стороны населения и бизнеса.