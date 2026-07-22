В Павлодарской и Мангистауской областях после реконструкции открылись железнодорожные вокзалы станций Карасор и Шетпе. Работы проведены в рамках государственной программы по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны, передает BAQ.KZ.

Обновленные объекты приведены в соответствие с современными требованиями безопасности, комфорта и доступности для пассажиров.

Карасор получил современный облик

Железнодорожный вокзал станции Карасор, построенный в 1988 году, полностью обновили. В ходе реконструкции отремонтировали кровлю, фасад и внутренние помещения, модернизировали инженерные сети, включая системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и связи. Также благоустроили прилегающую территорию и обновили пассажирский перрон.

Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. В здании оборудовали пандус, тактильную навигацию и специальную комнату ожидания для маломобильных пассажиров. Кроме того, вокзал оснастили современными системами вентиляции и пожарной безопасности.

Станция Карасор относится к вокзалам третьего типа. Через нее проходят четыре пассажирских поезда, связывающие регион с Астаной, Павлодаром, Кокшетау, Шымкентом и Туркестаном.

Вокзал Шетпе увеличился более чем в пять раз

После реконструкции открылся и железнодорожный вокзал станции Шетпе в Мангистауской области. В торжественной церемонии приняли участие аким региона Нурдаулет Килыбай, представители АО «НК "Қазақстан темір жолы"» и подрядной организации.

Здание вокзала, построенное в 1967 году, практически возвели заново. В ходе работ был создан новый каркас, смонтированы кровля и фасад, заменены инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка помещений и благоустроена прилегающая территория.

Для пассажиров построили новый перрон площадью 2,1 тысячи квадратных метров, оборудовали его современным покрытием, тактильными плитами и элементами навигации. В здании установили новую мебель и современное оборудование, при строительстве использовались материалы отечественного производства.

После реконструкции площадь вокзала увеличилась более чем в пять раз – с 201 до 1 103 квадратных метров, а его пропускная способность выросла вдвое – со 100 до 200 пассажиров в сутки.

Через станцию Шетпе курсируют 16 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Семеем, Карагандой, Мангистау, Актобе, Атырау и Уральском.

Модернизация продолжается

Реконструкция вокзалов проводится в рамках масштабной государственной программы по модернизации 124 железнодорожных вокзалов, реализуемой по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ожидается, что обновление объектов позволит повысить качество обслуживания пассажиров, сделать железнодорожную инфраструктуру более современной, безопасной и доступной для всех категорий граждан.