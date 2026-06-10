В Казахстане построят первый завод по производству карбамида
Предприятие стоимостью более 800 млрд тенге планируют запустить к 2030 году. Завод обеспечит внутренний рынок удобрениями и создаст экспортный потенциал.
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В Казахстане появится первый завод по производству карбамида. Правительство одобрило подписание инвестиционного соглашения по строительству аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области. Новый завод разместится в Актау, а общий объем инвестиций в проект составит 804,2 млрд тенге.
Сегодня карбамид в Казахстане не производится и полностью импортируется из-за рубежа. Это одно из самых востребованных азотных удобрений, которое широко применяется в сельском хозяйстве для выращивания различных культур.
Появление собственного производства позволит сократить зависимость от поставок из других стран и обеспечить аграриев отечественной продукцией.
Кроме того, проект должен укрепить экспортные возможности Казахстана на рынке минеральных удобрений.
Постановление о подписании соглашения между Министерством промышленности и строительства и ТОО "KazAzot PRIME" подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
Проект реализуется в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию химической промышленности и расширению линейки отечественной продукции.
Запуск предприятия запланирован на 2030 год. В период строительства будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест, после ввода комплекса в эксплуатацию постоянную работу получат еще 700 человек.
Производственные мощности завода позволят ежегодно выпускать до 660 тысяч тонн аммиака, около 580 тысяч тонн карбамида и 500 тысяч тонн аммиачной селитры.
Казахстан наращивает производство удобрений
Сейчас единственным производителем азотных удобрений в стране остается АО "КазАзот". Помимо проекта в Актау, в Казахстане готовятся к реализации еще два крупных проекта по выпуску карбамида. Их планируют реализовать компании KazESTA и ТОО KMG PetroChem совместно с СНПС-Актобемунайгаз.
По прогнозам, после запуска всех запланированных предприятий к 2030 году объем производства аммиачной продукции в стране достигнет 2,3 млн тонн в год. Это позволит полностью покрыть внутренний спрос и увеличить экспортные поставки.
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