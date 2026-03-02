С начала 2026 года из республиканского бюджета Казахстана на государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца направлено 59,3 млрд тенге. Дополнительно из Государственного фонда социального страхования выплачено ещё 8,9 млрд тенге, передает BAQ.kz.

По данным Минтруда РК, на 1 февраля, государственные пособия по инвалидности получают 545,9 тыс. человек, а выплаты по случаю потери кормильца — 191,9 тыс. человек.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования осуществляются дополнительные выплаты из ГФСС. Так, социальные выплаты по утрате трудоспособности назначены 86,2 тыс. человек, а по потере кормильца — 62,9 тыс. семей. Эти выплаты предоставляются сверх пособий из республиканского бюджета и рассчитываются индивидуально в зависимости от дохода, стажа участия в системе и других факторов.

С 1 января 2026 года размеры пособий и социальных выплат увеличены на 10% в связи с ростом прожиточного минимума и решением Правительства.

В настоящее время размеры государственных социальных пособий по инвалидности от общего заболевания составляют:

I группа — 111 873 тенге

II группа — 89 498 тенге

III группа — 61 022 тенге

Средний размер социальных выплат из ГФСС составляет 54 742 тенге при утрате трудоспособности и 55 800 тенге — по случаю потери кормильца.