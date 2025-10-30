В Казахстане готовятся открыть филиал одного из ведущих индийских вузов — Национального университета судебных наук (NFSU), специализирующегося на судебной экспертизе и цифровой криминалистике, передает BAQ.KZ. Проект реализуют Министерство науки и высшего образования совместно с МВД Казахстана. Филиал разместится на базе Академии управления МВД.

На встрече в Астане министр Саясат Нурбек, замглавы МВД Айдар Сайтбеков и представитель индийского университета Шри Джадежи обсудили детали запуска совместных образовательных программ. Планируется, что в Казахстане будут готовить специалистов в сфере кибербезопасности, цифровых расследований и судебной экспертизы.

В будущем выпускники смогут получать двойные дипломы — казахстанский и индийский. Кроме того, стороны договорились развивать научные исследования и обмен опытом, чтобы укрепить позиции Казахстана как академического и исследовательского центра Центральной Азии.