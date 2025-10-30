В Казахстане появится филиал индийского университета судебных наук и IT-криминалистики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане готовятся открыть филиал одного из ведущих индийских вузов — Национального университета судебных наук (NFSU), специализирующегося на судебной экспертизе и цифровой криминалистике, передает BAQ.KZ. Проект реализуют Министерство науки и высшего образования совместно с МВД Казахстана. Филиал разместится на базе Академии управления МВД.
На встрече в Астане министр Саясат Нурбек, замглавы МВД Айдар Сайтбеков и представитель индийского университета Шри Джадежи обсудили детали запуска совместных образовательных программ. Планируется, что в Казахстане будут готовить специалистов в сфере кибербезопасности, цифровых расследований и судебной экспертизы.
В будущем выпускники смогут получать двойные дипломы — казахстанский и индийский. Кроме того, стороны договорились развивать научные исследования и обмен опытом, чтобы укрепить позиции Казахстана как академического и исследовательского центра Центральной Азии.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане