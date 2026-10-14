В Казахстане появятся новые госнаграды для деятелей культуры и искусства

В Казахстане появятся новые государственные награды для деятелей культуры и искусства. Курултай одобрил во втором и принял в третьем чтениях поправки в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан».

Изменения предусматривают учреждение медали «Шәмші Қалдаяқов». Ею будут награждать граждан за плодотворную деятельность и особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и песенного творчества.

Еще одна новая награда предназначена для художников. В стране вводится почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі».

Его будут присваивать деятелям изобразительного искусства за создание выдающихся произведений и особые заслуги в развитии отечественной художественной культуры.

Поправки разработали во исполнение поручения Главы государства, озвученного на открытии первой сессии Курултая I созыва. Поручение касалось совершенствования законодательства о государственных наградах в сфере культуры и искусства.