Во время брифинга в Правительстве журналист BAQ.KZ поинтересовался у министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, как продвигается поручение Президента по развитию глубокой переработки сельхозпродукции.

Глава Минсельхоза напомнил, что в стране поставлена цель довести переработку аграрной продукции до 70%. По его словам, эта работа уже ведется, и есть первые конкретные результаты.

"Поручение главы государства есть - развивать переработку, в том числе глубокую. Сегодня у нас уже работают три предприятия по глубокой переработке зерна. Это компания BioOperations в Северо-Казахстанской области, а также AgroFood и Жаркинский крахмало-паточный завод на юге страны. На этом работа не останавливается. Сейчас в планах еще пять новых предприятий. Мы уже начали строительство завода Fufeng в Жамбылской области, завода Терьяки - в 20 километрах от Астаны, и еще одного предприятия в Костанайской области. По двум проектам идут переговоры с инвесторами. В целом это значительный шаг вперед, ", — сообщил Сапаров.

По словам Сапарова, запуск новых производств позволит перерабатывать дополнительно до 2,5 миллиона тонн зерна, что станет ощутимой поддержкой для аграриев.

"Эти заводы заберут с рынка порядка 2,5 миллиона тонн зерна. Это большая поддержка для фермеров, потому что создается стабильный внутренний спрос. Мы не просто продаем зерно, а получаем готовую продукцию с добавленной стоимостью. Это и рабочие места, и доход для экономики", — отметил глава Минсельхоза.

Он подчеркнул, что Казахстан постепенно уходит от сырьевой модели и делает ставку на переработку внутри страны.