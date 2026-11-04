В Казахстане предложили усилить контроль за использованием подземных вод

В Казахстане используется лишь 3,5% утвержденных запасов подземных вод. При этом в стране насчитывается более 2,2 тысячи бесхозных, аварийных и самоизливающихся скважин. На необходимость эффективного использования и защиты водных ресурсов обратила внимание депутат Құрылтая, член фракции партии «Әділет» Бота Елеусизова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

С соответствующим депутатским запросом она обратилась к заместителю Премьер-министра Канату Бозумбаеву.

По словам депутата, обеспечение водной безопасности остается одной из стратегических задач Казахстана. В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность широкого применения цифровых технологий для полного и точного учета водных ресурсов. Президент также поручил Правительству в кратчайшие сроки завершить создание национальной информационной системы водных ресурсов.

Как отметила Елеусизова, несмотря на принимаемые меры, потенциал подземных вод в стране пока используется не в полной мере.

«Согласно имеющимся данным, утвержденные запасы подземных вод в Казахстане составляют 43,2 миллиона кубометров в сутки, тогда как фактический объем использования составляет около 1,5 миллиона кубометров. Это всего 3,5% утвержденных запасов», – сообщила депутат.

Особенно актуальным остается использование подземных вод для нужд сельского хозяйства и населенных пунктов в регионах, испытывающих дефицит воды.

Еще одной проблемой депутат назвала состояние гидрогеологических скважин. По данным на 2026 год, в Казахстане насчитывается 2 256 бесхозных, аварийных и самоизливающихся скважин. Их несвоевременная ликвидация или ненадлежащая консервация приводит к потерям воды и может нанести вред окружающей среде.

Кроме того, системного решения требуют вопросы мониторинга подземных вод, объединения геологических и гидрогеологических данных в единую цифровую систему и контроля фактических объемов водозабора.

«Наша позиция заключается в том, чтобы не только выявлять запасы подземных вод, но и использовать их на научной основе, с соблюдением требований экологической безопасности, на благо населения и экономики», – подчеркнула Бота Елеусизова.

По ее словам, при использовании подземных вод в сельском хозяйстве необходимо учитывать возможности их естественного восполнения, качество воды, уровень минерализации и фактические объемы водозабора.

В связи с этим депутат предложила Правительству провести инвентаризацию запасов подземных вод в разрезе регионов и комплексно оценить степень их использования и возможности дальнейшего освоения.

Также предлагается ускорить работы по ликвидации и консервации бесхозных и аварийных скважин, сформировать их единый цифровой реестр.

Отдельное внимание Елеусизова уделила модернизации системы мониторинга подземных вод и объединению геологических и гидрогеологических данных в единую цифровую систему.

Еще одной инициативой стало установление научно обоснованных лимитов использования подземных вод в сельском хозяйстве, внедрение цифрового учета фактических объемов водозабора и контроля за ними.

Кроме того, депутат предложила проанализировать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на разведку и оценку запасов подземных вод.

«Подземные воды – стратегический ресурс, обеспечивающий водную безопасность нашей страны. Их эффективное управление позволит повысить устойчивость сельского хозяйства, обеспечить население питьевой водой и создать возможности для развития регионов», – отметила Бота Елеусизова.

В завершение депутат попросила Правительство предоставить письменный ответ о планируемых мерах, сроках их реализации и ожидаемых результатах в установленный законодательством срок.