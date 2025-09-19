В Казахстане предотвращена кибератака на автолюбителей
Центр прогнозирования преступлений выявил новую угрозу.
Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в соцсети X о первых результатах работы Центра прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности — нового цифрового подразделения, созданного в рамках поручения Президента по усилению кибербезопасности, передает BAQ.KZ.
По словам Асылова, Центр уже внедряет цифровые решения с элементами искусственного интеллекта: анализирует обращения граждан в системе "е-Өтініш", формирует прогнозы преступности и отслеживает глобальные криминальные тренды. Одна из последних угроз, с которой пришлось столкнуться — масштабная фишинговая атака, направленная на владельцев автомобилей.
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях ПДД с якобы официальной ссылкой для оплаты штрафа. Переход по такой ссылке приводил к краже денег с банковских карт и заражению мобильных устройств. Первые случаи зафиксированы в США и России, но, как отметил Асылов, казахстанская сторона своевременно отреагировала, проинформировав граждан и госорганы о рисках.
Генпрокуратура намерена и дальше развивать систему цифрового прогнозирования, чтобы предотвращать подобные атаки до того, как они получат массовое распространение. Асылов подчеркнул, что защита прав и интересов граждан в условиях новых цифровых угроз — это не просто задача, а ответственность перед обществом.
