В Казахстане предотвратили финансовые потери на 234 млрд тенге в системе медстрахования
Минфин выявил каналы утечки средств ФСМС, а по уголовным делам ведётся возврат более 79 млрд тенге. До конца 2026 года просроченную задолженность больниц планируют сократить с 17 до 10 млрд тенге.
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После передачи Фонда социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов Казахстана основной задачей стало пресечение финансовых потерь и обеспечение целевого использования средств. За девять месяцев удалось предотвратить потери на 234 млрд тенге.
Как отмечается в ведомстве, выявленные каналы утечки финансирования были перекрыты. В рамках возбужденных уголовных дел проводится возврат более 79 млрд тенге, незаконно выплаченных поставщикам медицинских услуг.
Для выявления нарушений до перечисления средств применяются новые инструменты, в том числе антифрод-система на основе искусственного интеллекта. Она позволяет обнаруживать признаки возможных нарушений и предупреждать необоснованные выплаты.
Сохранённые и возвращённые средства направляются на оплату медицинской помощи. По данным Минфина, первые изменения уже отражаются на работе медицинских организаций: увеличиваются лимиты финансирования, а больницы получили возможность оплачивать услуги по факту оказания медицинской помощи.
Также ведётся поэтапный отказ от ограничений объёмов помощи с применением линейной шкалы. Ожидается, что это расширит возможности оказания плановой медицинской помощи населению и поможет снизить кредиторскую задолженность больниц.
Отдельное внимание уделяется медицинским организациям с финансовыми проблемами. Сейчас по стране насчитывается 68 медорганизаций с просроченной кредиторской задолженностью. Для каждой из них разработаны индивидуальные планы финансового оздоровления с участием местных исполнительных органов.
По прогнозам, к концу 2026 года просроченную кредиторскую задолженность планируется сократить с 17 млрд до 10 млрд тенге. Этого намерены добиться за счёт увеличения доходной части и корректировки объёмов финансирования там, где подтверждена неудовлетворённая потребность в медицинской помощи.
В Минфине подчёркивают, что результат финансового контроля должен выражаться не только в сохранении бюджетных средств, но и в повышении доступности лечения. Ожидается, что пациенты смогут быстрее получать необходимую помощь, а медицинские организации — своевременно проводить лечение.
Следующим этапом станет изменение подходов к финансированию системы медицинского страхования. Планируется последовательно внедрять механизмы оценки потребности в лечении и стоимости обязательств, планирования их финансового покрытия, формирования резервов и оплаты услуг с учётом сложности случая и результатов лечения.
В ведомстве отмечают, что финансирование должно учитывать весь путь пациента — от своевременной диагностики до лечения, реабилитации и последующего наблюдения. Дальнейшие изменения будут направлены на более точное распределение ресурсов, повышение устойчивости системы и обеспечение своевременного получения медицинской помощи.
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