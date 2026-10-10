Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
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Выступая на первом Каспийском экологическом саммите, Президент Казахстана также выразил обеспокоенность сокращением численности каспийских тюленей и призвал уделять особое внимание сохранению экосистемы моря, передает BAQ.KZ.
По его словам, нынешнюю встречу можно назвать исторической, поскольку стратегическое значение Каспия для народов стран региона трудно переоценить.
– Каспий – это уникальная природная кладовая, источник благополучия миллионов людей, ключевой транспортный и энергетический узел всего Евразийского континента. Поэтому сохранение экосистемы Каспийского моря требует особого внимания, прежде всего, от наших государств. С 2000 по 2025 год общее сокращение площади акватории моря составило свыше 16 тысяч квадратных километров. На отдельных участках береговая линия отступила на десятки километров. Снижение притока воды, потепление климата и антропогенная нагрузка оказывают крайне отрицательное, можно сказать, разрушающее воздействие на хрупкую природную систему и биоразнообразие моря. Особую обеспокоенность вызывает судьба каспийских тюленей, численность которых за последнее столетие сократилась с одного миллиона до 270 тысяч особей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно работает над решением экологических вопросов как внутри страны, так и на международной арене.
– Мы считаем необходимым популяризировать ценности природолюбия. Неслучайно данные ценности нашли свое отражение в нашей новой Конституции, которая обязывает всех граждан бережно относиться к природе и ее богатствам, накладывает на государство ответственность за охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. Общенациональное движение «Таза Қазақстан» объединило около миллиона волонтеров и стало действенным фактором формирования новой экологической культуры. Мы руководствуемся, казалось бы, простым, но фундаментальным принципом: экономическое развитие и защита природы не противоречат, а, напротив, дополняют друг друга, – заметил Президент.
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