Нурлыбек Налибаев проверил качество дорожной инфраструктуры в Алматинской области

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с реализацией инфраструктурных проектов. В ходе поездки посещены пункт пропуска «Кеген», проинспектирован ход работ по модернизации дорожной инфраструктуры Кегенского и Райымбекского районов, а также строительство административных объектов в городе Қонаев.

При осмотре ремонтных работ на автомобильной дороге первый заместитель Премьер-министра отметил, что Главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача по пересмотру системы оценки качества дорожного строительства и усилению контроля на всех его этапах. В дальнейшем оценка качества дорог не будет ограничиваться проверками отдельных объектов. Предусматривается внедрение четких и единых подходов к оценке на всех этапах – от проектирования и строительства до ремонта и эксплуатации.

По итогам поездки Нурлыбек Налибаев поручил ответственным государственным органам и организациям завершить строительные работы на пункте пропуска «Кеген» в установленные сроки. Дан ряд поручений по обеспечению целевого и эффективного использования выделенных средств и соответствия автомобильных дорог всем установленным стандартам качества, а также по подготовке инженерных сетей и усилению контроля за соблюдением графиков строительства и технического надзора по всем объектам.