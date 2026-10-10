В Акмолинской области погибла 38-летняя врач районной больницы

В Акмолинской области обнаружили тело 38-летней жительницы Есильского района, работавшей врачом районной больницы.

Как сообщили в департаменте полиции региона, в настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В полиции отметили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

По информации издания Nayza Kokshe, незадолго до трагедии женщина вернулась из отпуска в Алматы. Издание также сообщает, что её вызывали на допрос в департамент экономических расследований в качестве свидетеля по уголовному делу.

Официального подтверждения связи между указанными обстоятельствами и гибелью женщины не приводится. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.