В Акмолинской области погибла 38-летняя врач районной больницы
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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В Акмолинской области обнаружили тело 38-летней жительницы Есильского района, работавшей врачом районной больницы.
Как сообщили в департаменте полиции региона, в настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
В полиции отметили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
По информации издания Nayza Kokshe, незадолго до трагедии женщина вернулась из отпуска в Алматы. Издание также сообщает, что её вызывали на допрос в департамент экономических расследований в качестве свидетеля по уголовному делу.
Официального подтверждения связи между указанными обстоятельствами и гибелью женщины не приводится. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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