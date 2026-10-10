Казахстан вошел в топ-35 наиболее влиятельных государств мира

Казахстан занял 34-е место среди 100 государств в рейтинге Most Powerful Countries 2026, опубликованном международной статистической платформой World Population Review.

Наша страна расположилась выше целого ряда государств, включая Данию (36-е место), ОАЭ (37-е), ЮАР (38-е), Норвегию (39-е), Саудовскую Аравию (40-е), Пакистан (42-е) и Иран (46-е).

Данный рейтинг отражает международную мощь и влияние государств, учитывая такие характеристики, как экономическое и политическое влияние, лидерство, международные альянсы и военный потенциал. Таким образом, оценивается не только экономический масштаб страны, но и её воспринимаемый вес на мировой арене.

Среди постсоветских государств, представленных в рейтинге, Казахстан уступил только России (11-е место), опередив Украину (51-е), Литву (56-е), Беларусь (57-е), Узбекистан (71-е), Латвию (74-е), Эстонию (75-е), Армению (80-е) и Грузию (91-е).

Первую тройку рейтинга составили Китай, США и Индия. В десятку также вошли Германия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Мексика и Италия.

34-е место Казахстана — заметный результат в рамках этой международной оценки, отражающей положение страны среди государств мира по совокупности характеристик влияния и мощи.