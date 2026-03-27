В Казахстане представили «Цифровую карту финансов» и единый кабинет для бизнеса
Карта позволяет в реальном времени отслеживать товарооборот по регионам страны.
На форуме Digital Qazaqstan в Шымкенте Министерство финансов РК совместно с АО «Центр электронных финансов» представили новые цифровые решения для анализа экономики и поддержки бизнеса, BAQ.kz.
Ключевой новинкой стала «Цифровая карта финансов», инструмент, позволяющий в реальном времени отслеживать товарооборот по регионам страны, анализировать структуру спроса и сравнивать данные по товарам, торговым объектам и административным единицам.
На текущем этапе аналитика формируется на основе данных фискальных чеков, однако в дальнейшем систему дополнят информацией из электронных счетов-фактур и сопроводительных накладных, что повысит точность и глубину анализа.
Важную роль играет внедрение обязательных идентификаторов NTIN, которые с 1 января 2026 года обеспечивают сквозную идентификацию товаров и прозрачность данных.
«Товарная аналитика на базе Цифровой карты финансов позволяет впервые видеть экономическую активность через призму конкретных товаров и территорий. Это не просто данные, а инструмент, который дает возможность глубже понимать структуру потребления, оперативно реагировать на изменения и принимать более точные управленческие решения», — подчеркнул вице-министр финансов Асет Турысов.
Также был представлен «Единый личный кабинет предпринимателя» — цифровая платформа по принципу «одного окна», объединяющая ключевые сервисы Минфина, включая уведомления, аналитику, налоговые инструменты и AI-помощника.
На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 15 тысяч пользователей, и её функционал продолжает расширяться.
Как отметил вице-министр финансов Асет Турысов, внедрение этих решений направлено на повышение прозрачности экономики, снижение административной нагрузки на бизнес и формирование удобной цифровой экосистемы для предпринимателей.
