Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий сообщил, что три индийских сиропа от кашля — COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, оказавшиеся токсичными, не зарегистрированы и не обращаются на территории Казахстана, передает BAQ.KZ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о наличии в этих препаратах опасного вещества — диэтиленгликоля, способного вызывать тяжёлые отравления и острую почечную недостаточность, особенно у детей. Производителями указаны индийские компании Sresan Pharmaceuticals, Rednex Remedies и Shape Pharma.

В центре подчеркнули, что сертификаты соответствия на данные препараты в Казахстане не оформлялись, а их обращение в аптечной сети не допускается.

Ведомство призвало граждан проявлять осторожность при покупке лекарств, приобретать их только в лицензированных аптеках и воздержаться от использования указанных сиропов, если они попали в свободную продажу или были приобретены онлайн.