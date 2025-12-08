Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает о выявлении и пресечении масштабной трансграничной схемы незаконной деятельности онлайн‑казино. По данным ведомства, незаконные операции осуществлялись через платежные организации, маскируя переводы под легальные транзакции, после чего средства выводились в пользу онлайн‑платформ для азартных игр, передает BAQ.KZ.

Деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Такие платформы не платят налоги, не идентифицируют клиентов, активно привлекают несовершеннолетних и наносят вред психическому и нравственному здоровью населения.

В ходе расследования было установлено участие более 20 платежных организаций и отдельных сотрудников банков второго уровня. Через "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретённые по фиктивным договорам, осуществлялись денежные переводы, а через Call‑центр — техническая поддержка четырех онлайн‑казино. В незаконную деятельность вовлечено 120 человек из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Общий объём выявленных нелегальных операций превысил 600 млрд тенге, а оборот гемблинговой партнерской программы в криптовалюте составил более 200 млн USDT.

В ходе обысков изъяты вещественные доказательства, а девять фигурантов, включая советника руководителя "Ассоциации платежных организаций", взяты под стражу. Ещё восемь участников, в том числе иностранные граждане, готовятся к объявлению в международный розыск.

Агентство напоминает гражданам и организациям о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Любая попытка содействия таким платформам будет квалифицирована как пособничество в организации преступной деятельности с привлечением к уголовной ответственности.