В Казахстане пресекли ввоз более 200 тонн зараженного зерна
Часть задержанного груза общим объемом более 128 тонн была возвращена в страну-экспортер.
Государственные инспекторы по карантину растений территориальных инспекций КГИ в АПК МСХ РК в ходе проведения фитосанитарного контроля пресекли ввоз на территорию страны крупных партий зараженной подкарантинной продукции.
В Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях задержано свыше 200 тонн продовольственного зерна — пшеницы и ячменя, поступивших из Российской Федерации с нарушением требований карантина растений и фитосанитарной безопасности. В импортируемой продукции были выявлены опасные карантинные объекты, в том числе амброзия трехраздельная, горчак ползучий (розовый) и повилика.
Инспекторами были приняты оперативные меры реагирования, часть задержанного груза общим объемом более 128 тонн была возвращена в страну-экспортер.
В отношении владельцев подкарантинной продукции составлены административные протоколы.
Материалы дел направлены в судебные органы для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК.
