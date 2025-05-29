В Казахстане сохраняется реальная угроза распространения бруцеллёза через мясную продукцию, поступающую в продажу до получения результатов ПЦР-анализа. Об этом в своём депутатском запросе заявил сенатор Ернур Айткенов, выразив обеспокоенность критическим состоянием ветеринарной службы в стране, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, больные животные и продукция от них — главный источник заражения людей опасной инфекцией. За последние три года в республике бруцеллёзом заболело около 2 тысяч человек.

"Распространение бруцеллёза среди животных способствует выраженной эпидемической проекции и заболеванию людей этой трудно излечимой болезнью, приводящей к инвалидности", — подчеркнул Айткенов.

Сенатор указал, что мясо после санитарного убоя может поступать в продажу до завершения лабораторной проверки, а фермерские сообщества подтверждают факты сбыта такого мяса через перекупщиков. Это, по мнению парламентария, создаёт прямую угрозу санитарной безопасности населения.

Айткенов также обратил внимание на дефицит вакцин, ушных бирок и современной ветинфраструктуры в сёлах. Из 2 100 сельских округов ветеринарные пункты есть лишь в 30%, а из 1 164 зарегистрированных убойных площадок функционируют менее половины — только 497.

Сенатор предложил:

централизовать закуп вакцин и ушных бирок,

запретить реализацию мяса до получения ПЦР-результатов,

усилить контроль за перемещением мяса после вынужденного убоя,

расширить и оснастить сеть ветпунктов и санитарных бойнь.

По мнению Айткенова, без срочных и системных решений Казахстан рискует столкнуться с ростом эпидемий, падением доверия к продукции АПК и подрывом продовольственной безопасности страны.