В Казахстане продлевают сезонные скидки на железнодорожные билеты до зимы
АО "Пассажирские перевозки" продлевает действие сезонных скидок на железнодорожные билеты, передает BAQ.KZ.
Пассажиры смогут приобрести билеты со скидкой до 40% на 7 популярных маршрутов в период с 3 ноября по 11 декабря. Количество билетов ограничено.
С понедельника по четверг действуют скидки на следующие маршруты:
-
№ 9/10 "Астана – Алматы" (сидячий вагон 2С) — 40% при покупке от 45 до 10 дней до отправления;
-
№ 65/66 "Астана – Жезказган" (турист 2Д) — 25% на купейные места;
-
№ 67/68 "Астана – Усть-Каменогорск" (турист 2Д) — 30% на верхние полки;
-
№ 77/78 "Алматы – Мангистау" (купе 2К) — 25% на верхние полки;
-
№ 351/352 "Алматы – Усть-Каменогорск" (купе 2К, 2Л, 2У) — 30% на верхние полки;
-
№ 691/692 "Атырау – Актобе" (купе 2К, 2Л, 2У) — 20% на верхние полки.
Ежедневно курсирует поезд № 11/12 "Алматы – Шымкент" (турист 2Д) со скидкой 25% на купейные места.
