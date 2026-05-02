В Казахстане проходит олимпиада по финансовой грамотности для школьников

Фото: Министерство просвещения РК

С 2 по 6 мая 2026 года в Астане на базе школы №56 проходит IV этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности и безопасности среди учащихся 9–11 классов. В финальном этапе принимают участие 144 школьника, отобранных со всех регионов страны, передает BAQ.KZ.

Цель олимпиады заключается в выявлении одаренных учащихся, обладающих глубокими знаниями, умениями и навыками в сфере финансовой грамотности и безопасности, а также в формировании и популяризации финансовой культуры среди школьников.

В рамках мероприятия особое внимание уделяется развитию у участников навыков критического мышления при принятии финансовых решений, формированию безопасного финансового поведения и совершенствованию умений работы с различными источниками финансовой информации. Кроме того, школьники демонстрируют практические навыки эффективного использования финансовых инструментов и защиты от финансовых рисков.

Республиканский этап состоит из двух туров. Первый проходит в письменном формате, второй в устном. По итогам определяются победители и призеры, которые будут награждены дипломами I, II и III степени. Стоит отметить, что на начальном этапе олимпиады приняли участие более 46 тысяч школьников со всех регионов страны.

