В Казахстане протестируют новую систему контроля топлива с молекулярной маркировкой

В Казахстане планируют внедрить пилотный проект по молекулярной маркировке топлива. Соответствующее решение было принято по итогам рабочего совещания, которое прошло на площадке АО «НК «КазМунайГаз», передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие представители Министерства энергетики, Министерства торговли и интеграции, Комитета государственных доходов, национальной компании «КазМунайГаз», Центра развития цифровой экономики, а также сингапурской компании Nanolumi.

Совещание прошло под председательством вице-министра энергетики Бакытжана Ильяса и вице-министра торговли и интеграции Асета Нусупова.

Участники рассмотрели международный опыт использования цифровых технологий и молекулярной маркировки нефтепродуктов для повышения прозрачности топливного рынка, усиления контроля за оборотом топлива и борьбы с незаконными схемами его реализации.

Представители компании Nanolumi презентовали технологию специальных молекулярных маркеров, которые позволяют отслеживать происхождение топлива и идентифицировать его на всех этапах движения — от производства или импорта до конечного потребителя.

По словам разработчиков, такая система помогает оперативно выявлять случаи нелегального оборота нефтепродуктов, подмены топлива и нарушения цепочек поставок.

В ходе встречи стороны обсудили возможности адаптации подобных решений к казахстанскому рынку и их интеграции в существующую систему мониторинга нефтепродуктов.

По итогам совещания принято решение о запуске пилотного проекта с учетом требований действующего законодательства Казахстана.

В Министерстве энергетики отметили, что продолжат изучать современные технологические решения, направленные на повышение эффективности государственного регулирования и обеспечение прозрачности рынка нефтепродуктов.