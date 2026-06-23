Национальный Олимпийский комитет Казахстана в шестой раз проводит акцию «Рожденный в Олимпийский день», приуроченную к Международному Олимпийскому дню, передает BAQ.KZ.

Инициатива реализуется совместно с ЮНИСЕФ. Дети, родившиеся 23 июня, получат поздравительные письма и памятные комплекты одежды для новорожденных с надписью «Olympian is born».

В Астане наборы для младенцев в этом году собирали и упаковывали казахстанские спортсмены — многократный призер этапов Кубка мира по шорт-треку Абзал Ажгалиев и бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Дарига Шакимова.

Акция стартовала с первых минут 23 июня и проходит по всей территории Казахстана. В ней принимают участие 234 медицинских учреждения, включая родильные дома областных центров, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

В НОК Казахстана отметили, что акция направлена на поддержку молодых семей и привлечение внимания к подрастающему поколению.

Акция завершится в полночь 23 июня.

Ранее сообщалось, что новорожденным Актобе в честь Дня семьи подарили колыбели.

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