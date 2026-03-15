В день референдума в Алматы родились 44 малыша

Участие в голосовании приняли 558 рожениц.

Фото: Pixabay.com

В родильных домах Алматы с 00:00 до 14:00 15 марта на свет появились 44 малышей — 21 мальчик и 23 девочки. Врачи отмечают, что новорожденные и их мамы чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением специалистов, передает BAQ.KZ.

В этот же день в медицинских организациях родовспоможения города была организована возможность участия пациенток в республиканском референдуме. 

В трех перинатальных центрах и трех родильных домах участие в голосовании приняли 558 пациенток — рожениц и родильниц, находившихся на лечении и наблюдении в стационарах.

Голосование для пациенток прошло без нарушения режима лечения и восстановления после родов.

