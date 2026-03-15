В день референдума в Алматы родились 44 малыша
Участие в голосовании приняли 558 рожениц.
Сегодня 2026, 23:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com
В родильных домах Алматы с 00:00 до 14:00 15 марта на свет появились 44 малышей — 21 мальчик и 23 девочки. Врачи отмечают, что новорожденные и их мамы чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением специалистов, передает BAQ.KZ.
В этот же день в медицинских организациях родовспоможения города была организована возможность участия пациенток в республиканском референдуме.
В трех перинатальных центрах и трех родильных домах участие в голосовании приняли 558 пациенток — рожениц и родильниц, находившихся на лечении и наблюдении в стационарах.
Голосование для пациенток прошло без нарушения режима лечения и восстановления после родов.
