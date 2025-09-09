В Сети появились фальшивые видеоролики, якобы с участием руководителей и сотрудников Казатомпрома, в которых обещают лёгкий доход на инвестициях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент киберполиции Астаны.

На деле — это дипфейки, созданные с помощью искусственного интеллекта, и они не имеют ничего общего с реальностью.

В этих видео мошенники используют технологии ИИ для подделки внешности и голоса, чтобы имитировать "официальные заявления" от лица компании. Цель — ввести в заблуждение доверчивых граждан и заманить их на фальшивые платформы для "быстрого заработка".

"Казатомпром" выступил с официальным заявлением и предупреждает казахстанцев:

"Мы не запускаем подобных проектов, не даём инвестиционных рекомендаций и не обещаем "лёгких денег", - отмечают в компании.

Гражданам настоятельно рекомендуется сохранять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять любую информацию исключительно через официальные источники.

Как не попасться на уловку:

Не доверяйте видео, которые выглядят "слишком хорошо, чтобы быть правдой";

Всегда сверяйте информацию с официальными каналами компаний и госорганов;

Предупредите родных и особенно пожилых людей — они чаще становятся мишенями мошенников.

В условиях стремительного развития ИИ технологии дипфейков становятся всё более реалистичными. Важно помнить: даже лицо, которое вы видите на экране, может быть цифровой подделкой.